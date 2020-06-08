Sivas'ta ormanlık alanı tırtıllar istila etti
Sivas'ın Zara ilçesinde ormanlık alanı istila eden tırtıllar, 6 köyü tehdit etmeye başladı. Tırtıl istilası nedeniyle meşe ağaçları başta olmak üzere birçok bitki zarar gördü.
İlçe merkezine 70 kilometre mesafede bulunan Kardere köyü ve mezralarında, ormanlık alandan yerleşim yerlerine kadar inen tırtıllar bölge halkını tedirgin ederken, bitki örtüsüne de zarar veriyor.
Kardere, Evrencik, Söğütözü, Bolucan, Aşağımescit, Çaypınar köyleri ve mezralarının olumsuz etkilendiği tırtıl istilası nedeniyle meşe ağaçları başta olmak üzere birçok bitki zarar gördü.
KOZA YOĞUNLUĞU
Kardere köyü muhtarı Edip Arslan, bölgede geçen yıl tırtıl kozası yoğunluğu yaşandığını söyledi. Tırtılların özellikle meşe ağaçlarını etkilediğini belirten Arslan, "Şu an mezralarımızda yaşayamaz duruma geldik. Bütün evleri, bahçeleri sarmış durumda. Orman kesimi de olduğu için bizim bölgemizde köye doğru akın etmekte bunlar. Gerekli mercilerden yardım istiyoruz." dedi.
ORMAN İŞÇİLERİ SIKINTIDA
Kardere, Söğütözü, Evrencik, Çaylıca, Bolucan, Çamurcu, Aşağımescit köyleri ile mezralarında yoğun tırtıl istilası olduğuna değinen Arslan, şunları kaydetti:
"Bölgemizin tamamını tırtıllar sarmış durumda. Geçen seneye kadar görülmemişti, geçen sene de bu kadar etkili değillerdi. Bu sene artık çocuklardan büyüklere kadar sağlık durumunu da etkiler hale geldi. Vatandaşlarımız alerji yüzündün hastaneye gitmek durumunda kalıyor. Tırtılın kendisi ve tozu kaşıntı, tahriş, alerji yapıyor. Orman işçilerimiz bölgemizde çadır kurmuş durumdalar, bebekleri, eşleri var. Onlar da etkilenmiş durumda."
AĞAÇLAR YEŞERMEDİ
Arslan, geçen sene oluşan tırtıl kozalarının, ilkbaharda ağaçların yeşermesine müsaade etmediğini ve hiç birinde yaprak oluşmadığını ifade etti.
Diyarbakır'dan köye gelen orman işçisi Yakup Aksakal ise 80 hane olarak köye çadır kurduklarını belirterek, "Tırtıllardan dolayı çalışamaz hale geldik. Günlük 10 kişi hastaneye gidiyor. Bu yıl her tarafı tırtıl sarmış durumda. Ormanlarımızı mahvetmiş, bizler de çalı��amaz durumda bekliyoruz." diye konuştu.
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