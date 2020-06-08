08 Haziran 2020, Pazartesi
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illere sağanak uyarısı | 8 Haziran 2020 hava durumu

8 Haziran 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çevreleri ile ,, ve 'nin iç kesimleri, Kayseri'nin doğusu, ve K. Maraş'ın kuzeyi, 'ın güneyi ile 'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 8 Haziran 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 08.06.2020
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O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çevreleri ile ,, ve 'nin iç kesimleri, Kayseri'nin doğusu, ve K. Maraş'ın kuzeyi, 'ın güneyi ile 'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, güneybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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