Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illere sağanak uyarısı | 8 Haziran 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu çevreleri ile Ordu,Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Kayseri'nin doğusu, Adana ve K. Maraş'ın kuzeyi, Sivas'ın güneyi ile Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, güneybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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