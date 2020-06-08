08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralı

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralı

'da işçilerini taşıyan (45) idaresindeki 63 AAU 669 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
ABONE OL
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ!

(45) idaresindeki 63 AAU 669 plakalı minibüs, Larende Mahallesi Larende alt geçidinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Sıdıka (17) ve Ahmet Keskin (18) ile Kübra Önay (14) yaralandı.

Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan alt geçit, minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA