Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralı

Mehmet Reşit Keskin (45) idaresindeki 63 AAU 669 plakalı minibüs, Larende Mahallesi Larende alt geçidinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Sıdıka (17) ve Ahmet Keskin (18) ile Kübra Önay (14) yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan alt geçit, minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.