Konya'da 2 apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Mahalle sakinlerinden zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.
Alınan bilgiye göre, Hacıseyit Ali ile Alaylar 2 mahallelerinde yapılan testlerde Kovid-19 vakalarına rastlandı. Bunun üzerine iki mahalledeki sekizer katlı iki apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.
GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINDA
Kararın ardından polis ekipleri apartmanlara giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Mahallelerde hoparlörlerden yapılan anonslarla, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları istendi.
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