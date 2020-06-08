08 Haziran 2020, Pazartesi
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Konya'da 2 apartman koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

'nın Seydişehir ilçesinde 2 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Mahalle sakinlerinden zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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EKİPLER ALARMDA! HEMEN KARANTİNAYA ALINDILAR

Alınan bilgiye göre, Hacıseyit Ali ile Alaylar 2 mahallelerinde yapılan testlerde Kovid-19 vakalarına rastlandı. Bunun üzerine iki mahalledeki sekizer katlı iki , İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla altına alındı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINDA

Kararın ardından polis ekipleri apartmanlara giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Mahallelerde hoparlörlerden yapılan anonslarla, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları istendi.

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