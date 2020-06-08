08 Haziran 2020, Pazartesi
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Antalya’da lüks villada mesafeli tatilin geceliği 10 bin euro

’da salgını nedeniyle kalabalıktan uzak tatil için rezervasyonlar başladı. Tatilcilerin ilk tercihi ise lüks villalar oldu. Geceliği 10 bin euro olan ve kendi başına otel gibi inşa edilen , 10 günlüğüne Katarlı bir aile tarafından rezerve edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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, tüm dünyada ekonomiden sağlık sistemine, sosyal ilişkilerden iş hayatına insanları değişikliğe yöneltti. Virüse karşı en önemli silahlar arasında gösterilen maske, dezenfektan ve kolonyanın yanı sıra, sosyal mesafe de büyük önem kazandı. Mart ayında 'de ilk virüs vakasının görülmesinin ardından alınan kararla, Türkiye yurt dışına kapılarını kapatırken, iç hatlarda ise seyahat kısıtlandı. 2,5 ay sonra koronavirüs vakalarının kontrol altına alındığının açıklanmasının ardından 'yeni normal' olarak açıklanan yeni hayat düzenine 1 Haziran itibarıyla geçildi.

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