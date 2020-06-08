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Dünyaca ünlü markaların taklit saatleri ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon lira

’te dünyaca ünlü markaların taklidi olarak ve Taiwan’dan ’ye yollarla sokulduğu tespit edilen kol saatleriyle ilgili operasyon düzenlendi. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; operasyonda piyasa değeri 3 milyon lira olan 6 bin 88 adet ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN YÖNTEM! TAM 3 MİLYON LİRA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında özellikle dünyaca ünlü markaların kol saatinin taklitlerinin Halk Cumhuriyeti ve Taiwan ülkelerinden konteynerler içerisinde zulalı halde getirildiği tespiti üzerine harekete geçildi.

Dünyaca ünlü markaların taklit saatleri ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon lira DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARIN TAKLİT SAATLERİ ELE GEÇİRİLDİ! PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA

OPERASYON YAPILDI

Ek gümrük vergileri ödenmeksizin farklı fatura ve gümrük beyannameleri ile birlikte 'ye olarak getirildiği, bu yöntemin kullanılarak büyük oranda vergi kaybına sebebiyet verildiği ve kol saatlerinin Türkiye'de fahiş fiyatla piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 'te bulunan dikim evi ve terzi görünümünde dizayn edildiği tespit edilen 4 ayrı iş yerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine alınan kararla operasyon düzenlendi.

6 BİN 88 KOL SAATİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyon neticesinde tespiti yapılan iş yerlerinde zula olarak tabir edilen bölmelerin olduğu belirlendi. İş yerinde yapılan aramalarda, 6 bin 88 adet dünyaca ünlü markaların taklitleri oldukları tespit edilen kol saatleri bulundu. Kol saatlerine el konulurken iş yeri sahibi oldukları tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da 6 bin 88 imitasyon kol saati ele geçirildi İSTANBUL'DA 6 BİN 88 İMİTASYON KOL SAATİ ELE GEÇİRİLDİ

3 MİLYONLUK SAAT

Şüpheli şahsıların konuya ilişkin olarak 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet etmek suçundan ifadeleri alındı. Savcılık talimatı doğrultusunda aranan şahıslardan olmadıkları tespit edilen şüpheliler serbest bırakıldı. Yakalanarak el konulan kol saatlerinin yaklaşık olarak 3 milyon lira civarında olduğu öğrenildi. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)

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