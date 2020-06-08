Dünyaca ünlü markaların taklit saatleri ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon lira
İstanbul Fatih’te dünyaca ünlü markaların taklidi olarak Çin ve Taiwan’dan Türkiye’ye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen kol saatleriyle ilgili operasyon düzenlendi. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; operasyonda piyasa değeri 3 milyon lira olan 6 bin 88 adet saat ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında özellikle dünyaca ünlü markaların kol saatinin taklitlerinin Çin Halk Cumhuriyeti ve Taiwan ülkelerinden konteynerler içerisinde zulalı halde getirildiği tespiti üzerine harekete geçildi.
OPERASYON YAPILDI
Ek gümrük vergileri ödenmeksizin farklı fatura ve gümrük beyannameleri ile birlikte Türkiye'ye kaçak olarak getirildiği, bu yöntemin kullanılarak büyük oranda vergi kaybına sebebiyet verildiği ve kol saatlerinin Türkiye'de fahiş fiyatla piyasaya sürüldüğü belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Fatih'te bulunan dikim evi ve terzi görünümünde dizayn edildiği tespit edilen 4 ayrı iş yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine alınan kararla operasyon düzenlendi.
6 BİN 88 KOL SAATİ ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan operasyon neticesinde tespiti yapılan iş yerlerinde zula olarak tabir edilen bölmelerin olduğu belirlendi. İş yerinde yapılan aramalarda, 6 bin 88 adet dünyaca ünlü markaların taklitleri oldukları tespit edilen kol saatleri bulundu. Kol saatlerine el konulurken iş yeri sahibi oldukları tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
3 MİLYONLUK SAAT
Şüpheli şahsıların konuya ilişkin olarak 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet etmek suçundan ifadeleri alındı. Savcılık talimatı doğrultusunda aranan şahıslardan olmadıkları tespit edilen şüpheliler serbest bırakıldı. Yakalanarak el konulan kol saatlerinin yaklaşık olarak 3 milyon lira civarında olduğu öğrenildi. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)
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