08 Haziran 2020, Pazartesi
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Gemlik'te kaçak avlanan trol teknesine el konuldu

'nın Gemlik ilçesinde, yasa dışı avlanan trol teknesi, Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Tekneye el konulurken, tekne sahibini bulmak için soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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TESPİT EDİLDİ VE EL KONULDU!

Komutanlığı ekipleri, Gemlik açıklarındaki bir teknenin, trolle avlandığını tespit etti. Ekipler, gece yarısı düzenledikleri operasyonla tekneyi, suçüstü yakaladı. 1380 Sayılı Kanunu kapsamında tekneye ve ağlara el konuldu. Ekipler, teknenin sahibini bulmak için soruşturma başlattı.

"ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Hazer tarafından yapılan yazılı açıklamada,

''Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'mıza teşekkür ediyoruz. Kaçak avcılıkla mücadelemiz uzun zamandır devam ediyor. Bizlerin görevi, hem körfezimizdeki popülasyonu korumak, balıkları sonraki nesillere aktarmak hem de daha sağlıklı ürünlerin vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamaktır. Bu anlamda da çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir."

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