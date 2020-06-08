Yusufeli Barajı'nda iş makineleri bir yamaçtan bir yamaca böyle taşınıyor

Çoruh Nehri üzerinde inşaat çalışmaları devam eden ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olma ünvanı kazanacak olan Yusufeli Barajında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.