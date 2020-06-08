Yusufeli Barajı'nda iş makineleri bir yamaçtan bir yamaca böyle taşınıyor
Yapımı devam eden ve geçtiğimiz hafta sonu 3 milyonuncu metreküp betonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile video konferans yolu dökülen Artvin'in Yusufeli Barajı inşaatında yamaçtan yamaca kurulan kablolu vinç sistemi ile havadan taşınan 30 tonluk iş aracı adeta beşik gibi sallandı. O anlar ise cep telefonu tarafından kaydedildi.
Çoruh Nehri üzerinde inşaat çalışmaları devam eden ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olma ünvanı kazanacak olan Yusufeli Barajında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
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