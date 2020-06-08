08 Haziran 2020, Pazartesi
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Yusufeli Barajı'nda iş makineleri bir yamaçtan bir yamaca böyle taşınıyor

Yapımı devam eden ve geçtiğimiz hafta sonu 3 milyonuncu metreküp betonu Başkan 'ın da katılımı ile video konferans yolu dökülen 'in inşaatında yamaçtan yamaca kurulan kablolu vinç sistemi ile havadan taşınan 30 tonluk iş aracı adeta beşik gibi sallandı. O anlar ise cep telefonu tarafından kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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YUSUFELİ BARAJI'NDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Çoruh Nehri üzerinde inşaat çalışmaları devam eden ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olma ünvanı kazanacak olan Yusufeli Barajında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

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