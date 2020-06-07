Son dakika: Bursa'da park kavgasında silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var
Bursa’da, oto kiralama şirketi sahibi ile taksiciler arasında araç park etme sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi tabanca ile vurularak öldü. Silah ve bıçak kullanılan kavgada 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.
Oto kiralamacılar ile taksiciler arasında park kavgasında kan aktı.
Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Mahallesi Sümer Sokak'ta sabah 07.00 sularında meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan taksi durağı çalışanları ile oto kiralama firması elemanları arasında araç park etme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce arbede yaşandı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Serdar Umur (26) tabancayla vurulurken, Emre U., Sadık Ç., Alican Ç., Özkan C. ve Okan C. ise çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve mahalle bekçileri kavgayı ayırırken, sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.
TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tabancayla vurulduktan sonra hastaneye kaldırılan oto kiralama firması sahibi Serdar Umur hemen ameliyata alındı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Serdar Umur hayatını kaybetti. Ayrıca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emre U. ile diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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