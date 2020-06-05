05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Bursa'da şehit edilen polis ile ilgili flaş gelişme!

Son dakika haberine göre 'da iki grup arasında çıkan kavgada açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İki zanlı daha gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020
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BURSA'DA ŞEHİT EDİLEN POLİS İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

'da iki grup arasında çıkan kavgada bir polis memurunun şehit olması, iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 7 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece şartıyla serbest bırakıldı, S.K. (27) ve Y.F. (20) tutuklandı.

OLAY
Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta, 31 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru (37) ile taraflardan , ve E.B. yaralanmıştı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan pols memuru Erman Özcan şehit olmuş, Rüstem Ortaç ve Mahmut Ortaç da hayatını kaybetmişti. E.B. ise Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 10 kişiden 2'si savcılıktan salıverilmiş, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, H.D. (22), T.A. (40) ve E.U. (30) tutuklanmıştı.

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