05 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da dikkat çeken yoğunluk! Sosyal mesafe yok sayıldı

İstanbul’da dikkat çeken yoğunluk! Sosyal mesafe yok sayıldı

’da ve bugün kalabalığıyla dikkat çekti. Güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıkanlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların çoğu maske taksa da sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı fotoğraf karelerine yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
ABONE OL
İSTANBUL’DA DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK!

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler, 1 Haziran itibariyle yerini normalleşme sürecine bıraktı.

Normalleşme süreciyle birlikte 'daki insan hareketliliği de artış göstermeye başladı. İstanbul'da normal hayata geçişle birlikte insan hareketliliği gözle görünür oranda artmaya başladı.

ve 'da vatandaşların çoğu maske taksa da sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı fotoğraf karelerine yansıdı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA