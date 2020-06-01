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Bursa’da kavgayı ayırırken şehit olan Erman Özcan'a veda! En acı an…
Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırırken pompalı tüfekle vurularak şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın (37) cenazesi, dualar eşliğinde Orhangazi'de bulunan baba evine getirildi. Şehidin üniformasını giyen eşi Emine Özcan, "Benim aslanım, yiğidim gitti. Kahramanca çatışmaya girdi" diyerek gözyaşı döktü.
Giriş Tarihi: 01.06.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 13:14
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