Adana'da kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutlama yaptı
Adana’da 29 Mayıs'ta merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde 33 yaşındaki Casım Gürcü, 39 yaşındaki arkadaşı C.N. ile birlikte kasaptan yaklaşık 200 kilo kırmızı et çalıp, kardeşinin kasabına götürdü. Etleri araçtan indiren hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı. Bu anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
Casım Gürcü, arkadaşı C.N. ile birlikte gece saatlerinde kapısını kırıp Muhammet Şükrü K.'ye (24) ait kasaba girdi. Şüpheliler, iş yerinden çaldıkları 200 kilo eti, kiraladıkları hafif ticari araca yükleyerek ayrıldı.
KARDEŞİNİN KASABINA BIRAKTI
Gürcü, seyir halindeyken kasap olan kardeşi M.G.'yi (30) arayarak merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki iş yerine gelmesini istedi. Yolda buluşan şüpheliler, çaldıkları etleri, M.G.'nin kasabına bıraktı. Bu sırada C.N.'nin Casım Gürcü'yü kutlamak için alnından öpmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
YAKLAŞIK 100 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Sabah iş yerine gelen Muhammet Şükrü K., kapının açık olduğun görünce polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği iş yeri ve kaçış güzergahındaki 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye alan polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polisin titiz çalışmasının ardından Casım Gürcü ve kardeşi M.G., evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.
ETLER, VATANDAŞA SATILDI
Casım Gürcü'nün emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddettiği öne sürülürken, kardeşi M.G.'nin ise "Ağabeyimin hırsızlık yaptığını bilmiyordum. Beni yoldayken aradı ve et getireceğini söyledi. Etleri de vatandaşa sattım" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Casım Gürcü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.N.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Dünyaya duyurdular! Koronayı 48 saat içinde yok ediyor
- İkinci cuma namazı heyecanı
- Şehit Eren Bülbül'ün annesi A Haber'e konuştu
- Platonik aşık dehşet saçtı!
- Bursa'da şehit edilen polis ile ilgili flaş gelişme!
- Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!
- Prof. Dr. Ceyhan'dan flaş mutasyon açıklaması
- Mahmutbey Stadı havadan böyle görüntülendi
- İstanbul’da dikkat çeken yoğunluk!
- Düğün salonları ne zaman açılacak?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu...
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 6 Haziran Cumartesi karantina uygulanacak mı?
- Son dakika: 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- 0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Heyecanlı bekleyiş! YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- 5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri: 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek?
- ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta plaj terliği dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri
- SON DAKİKA! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri?
- Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?