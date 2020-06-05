Sağlık Bakanlığından gebelere "demir ve D vitamini" desteği

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 il sağlık müdürlüğü ve tüm sağlık kuruluşlarına gönderilen genelgeye göre, uygulanmaması gereken durumlar hariç ayrım yapılmaksızın tespit edilen her gebeye demir ve D vitamini desteği yapılacak.

Günlük 40-60 miligram elementer demir verilecek uygulamada kalsiyum, magnezyum gibi demir emilimini engelleyen maddeleri içermeyen preparatlar tercih edilecek.



Doğum öncesi ve doğumdan sonraki dönemde kullanılacak D vitamini dozu, günlük tek doz 1200 IU (9 damla) şeklinde olacak.