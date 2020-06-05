05 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığından gebelere "demir ve D vitamini" desteği

Sağlık Bakanlığından gebelere "demir ve D vitamini" desteği

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 il sağlık müdürlüğü ve tüm sağlık kuruluşlarına gönderilen genelgeye göre, uygulanmaması gereken durumlar hariç ayrım yapılmaksızın tespit edilen her gebeye ve desteği yapılacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
ABONE OL
DEVLETTEN GEBELERE DEMİR VE D VİTAMİNİ DESTEĞİ

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 il sağlık müdürlüğü ve tüm sağlık kuruluşlarına gönderilen genelgeye göre, uygulanmaması gereken durumlar hariç ayrım yapılmaksızın tespit edilen her gebeye ve desteği yapılacak.

Günlük 40-60 miligram elementer demir verilecek uygulamada kalsiyum, magnezyum gibi demir emilimini engelleyen maddeleri içermeyen preparatlar tercih edilecek.

Doğum öncesi ve doğumdan sonraki dönemde kullanılacak D vitamini dozu, günlük tek doz 1200 IU (9 damla) şeklinde olacak.

Koronavirüs Covid-19 korkusu jinekolojik kanserleri tetikleyebilir KORONAVİRÜS (COVİD-19) KORKUSU JİNEKOLOJİK KANSERLERİ TETİKLEYEBİLİR
Koronavirüs Covid-19 korkusu jinekolojik kanserleri tetikleyebilir

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA