05 Haziran 2020, Cuma
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50 yaş üstü hastalarda corona virüsü önleyen karışım...

D3 ve B12 vitaminleri ile magnezyum 50 yaş üstü hastalarda Kovid-19'un ilerlemesini önleyebilir. Singapur'da yapılan araştırmada, D3 ve B12 vitaminleriyle magnezyum mineralinin bir arada verilmesinin, 50 yaş ve üstü hastalarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ölümcül ya da ağır safhaya ilerlemesini engelleyebileceği tespit edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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KORONA VİRÜSÜ ÖNLEYEN KARIŞIM...

NewsMedicalLifeSciences dergisinin haberine göre, Singapur Devlet Hastanesine 15 Ocak-15 Nisan tarihlerinde kabul edilen en az 50 yaşındaki Kovid-19 hastaları üzerinde bir çalışma yürütüldü.

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