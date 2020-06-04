Koronavirüs (Covid-19) korkusu jinekolojik kanserleri tetikleyebilir

ŞİKÂYETLERİNİZİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

Salgın sürecinde en sık yapılan hatalardan birinin olası kanser şikâyetlerin görmezden gelinmesi olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Gökhan Boyraz, "Bu salgın sürecinden çıkmamız aniden ve hızla olmayacaktır. Eski dünya düzeni ve alışkanlıklarımızı bir müddet terk edip, gerekli önlemleri alarak, kontrollü sosyal yaşama uyum sağlamak durumundayız. Bu nedenle sağlık şikâyetlerimizi uzun süre ertelemek yerine, uygun önlemleri alarak gerekli muayenelerimiz yaptırmamız gerekmektedir. Covid-19 enfeksiyonu riskinden korkarken kanser gibi diğer sağlık sorunlarının da insan hayatına daha büyük zarar verebileceği akıldan çıkartılmamalıdır. Bu süreçte daha erken aşamada saptandığında kolayca ameliyat ve tedavi edebileceğimiz bazı jinekolojik kanserlerin daha ileri aşamada ve ameliyat aşamasını bile geçmiş olarak saptandığına şahit olduk. Bu gecikmelerin kanser tedavisinde son derece hayati olduğunu unutmayarak, şikâyetleri bulunan hastalarımızın gerekli önlemleri alarak jinekolojik muayene için başvurmalarını önermekteyiz" şeklinde konuştu.