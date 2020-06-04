04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Koronavirüs (Covid-19) korkusu jinekolojik kanserleri tetikleyebilir

Koronavirüs (Covid-19) korkusu jinekolojik kanserleri tetikleyebilir

Corona virüs (Covid-19) pandemi sürecinde bazı belirtilerin görülmesine rağmen hekime başvurmaktan çekinilmesinin kanser tanısını geciktirdiğini vurgulayan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Kanser Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz, "Koronavirüs pandemi döneminde evlere kapandığımız bu süreçte hekimler olarak en önemli kaygılarımızdan biri de bazı şikâyetlerin göz ardı edilip, doktora başvuruların gecikmesi nedeniyle kanser için erken tanı ve tedavi şansının kaybedilmesidir" dedi.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 09:57
  • 1
  • 23
Koronavirüs Covid-19 korkusu jinekolojik kanserleri tetikleyebilir

GECİKMENİN GERİ DÖNÜŞÜ OLMAZ

İlk kez 2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde görüldükten sonra hızla tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını, yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf hastalarda daha ağır seyrederek ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar Covid-19 (yeni tip Koronavirüs) salgın sürecinden olumsuz etkilenen hasta gruplarının başında ise kanser tanısı alan veya tedavisi devam eden hastaların yer aldığına dikkat çekiyor. Koronavirüs salgını sonucunda yaşanan endişeler, bazı kanser hastalarında şikâyetlerin göz ardı edilerek erken teşhis şansının yitirilmesiyle ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

  • 2
  • 23
Koronavirüs Covid-19 korkusu jinekolojik kanserleri tetikleyebilir

Kanser tedavisinde en önemli unsurun erken tanı ve erken tedavi olduğunun altını çizen İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Kanser Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kendilerine başvuran bazı hastaların tedavi sürecinde geç kalmış olduklarını üzülerek fark ettiklerini belirtti. Doç. Dr. Gökhan Boyraz, "Evde izolasyon süreci ve hastaneye gitme korkusu, hastalığın verdiği şikayetleri baskılamış ve bu durum hastalarımızın maalesef daha ileri evrelerde tanı almalarına neden olmuştur. Rahim kanseri, rahim ağzı kanseri ve yumurtalık kanseri en sık görülen jinekolojik kanserlerdir ve salgın sürecinde bu kanser tiplerinin tanılarında gecikme, tedavilerde geri dönüşü olmayan sıkıntılara neden olmaktadır" şeklinde konuştu.

  • 3
  • 23
Koronavirüs Covid-19 korkusu jinekolojik kanserleri tetikleyebilir

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Jinekolojik kanserlerin genellikle bazı öncü şikâyetlerle ortaya çıktığını sözlerine ekleyen Doç. Dr. Gökhan Boyraz, adet düzensizliği, yoğun vajinal kanama, parça-pıhtı düşürme, menopoz sonrası vajinal kanama, ilişki sonrası kanama, kötü kokulu, sulu, kanlı vajinal akıntı, karın şişliği, nefes darlığı, karında ele gelen sertlik ve kitle gibi öncü belirtilerin yumurtalık kanseri, rahim ve rahim ağzı kanseri için alarm veren bulgular olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Boyraz, bu bulgular görüldüğünde mutlaka vakit kaybetmeden maske takılarak jinekolojik muayene için doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

  • 4
  • 23
Koronavirüs Covid-19 korkusu jinekolojik kanserleri tetikleyebilir

ŞİKÂYETLERİNİZİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

Salgın sürecinde en sık yapılan hatalardan birinin olası kanser şikâyetlerin görmezden gelinmesi olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Gökhan Boyraz, "Bu salgın sürecinden çıkmamız aniden ve hızla olmayacaktır. Eski dünya düzeni ve alışkanlıklarımızı bir müddet terk edip, gerekli önlemleri alarak, kontrollü sosyal yaşama uyum sağlamak durumundayız. Bu nedenle sağlık şikâyetlerimizi uzun süre ertelemek yerine, uygun önlemleri alarak gerekli muayenelerimiz yaptırmamız gerekmektedir. Covid-19 enfeksiyonu riskinden korkarken kanser gibi diğer sağlık sorunlarının da insan hayatına daha büyük zarar verebileceği akıldan çıkartılmamalıdır. Bu süreçte daha erken aşamada saptandığında kolayca ameliyat ve tedavi edebileceğimiz bazı jinekolojik kanserlerin daha ileri aşamada ve ameliyat aşamasını bile geçmiş olarak saptandığına şahit olduk. Bu gecikmelerin kanser tedavisinde son derece hayati olduğunu unutmayarak, şikâyetleri bulunan hastalarımızın gerekli önlemleri alarak jinekolojik muayene için başvurmalarını önermekteyiz" şeklinde konuştu.

  • 5
  • 23
Koronavirüs Covid-19 korkusu jinekolojik kanserleri tetikleyebilir

TEDAVİ HASTANIN ÖZEL DURUMUNA GÖRE BELİRLENMELİ

Jinekolojik kanser tanısı konulmuş hastalara Covid-19 sürecinde yaklaşımın nasıl olması gerektiği konusunda da bilgilendirmede bulunan Doç. Dr. Gökhan Boyraz, şunları söyledi: