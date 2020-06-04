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Koronavirüs (Covid-19) korkusu jinekolojik kanserleri tetikleyebilir
Corona virüs (Covid-19) pandemi sürecinde bazı belirtilerin görülmesine rağmen hekime başvurmaktan çekinilmesinin kanser tanısını geciktirdiğini vurgulayan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Kanser Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz, "Koronavirüs pandemi döneminde evlere kapandığımız bu süreçte hekimler olarak en önemli kaygılarımızdan biri de bazı şikâyetlerin göz ardı edilip, doktora başvuruların gecikmesi nedeniyle kanser için erken tanı ve tedavi şansının kaybedilmesidir" dedi.
Giriş Tarihi: 04.06.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 09:57
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