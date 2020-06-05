05 Haziran 2020, Cuma
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Türk vatandaşları diğer ülkelerin sürücü belgesiyle Türkiye'de 2 yıl araç kullanabilecek

Türk vatandaşlarının diğer ülkelerden aldıkları belgesiyle 'de araç kullanabileceği süre 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Karar 'de yayımlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, Türk vatandaşları, dış ülkelerden aldıkları belgeleriyle 'ye giriş yaptıkları tarihten itibaren en fazla süreyle araç kullanabilecek.

TÜRKÇE TERCÜMELERİNİ YANLARINDA BULUNDURACAKLAR

Türkiye'de 6 aydan fazla bulunanlar, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulunduracak.

Yurt dışından alınan sürücü belgesi, 2 yılın sonunda Türkiye'deki yetkili makamlarca verilen sürücü belgesi ile değiştirilmek zorunda olacak.

DEĞİŞİM İÇİN MÜRACAATLAR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILABİLECEK

Değişim için müracaatlar herhangi bir müdürlüğüne yapılabilecek. Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

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