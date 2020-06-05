Türk vatandaşları diğer ülkelerin sürücü belgesiyle Türkiye'de 2 yıl araç kullanabilecek
Türk vatandaşlarının diğer ülkelerden aldıkları sürücü belgesiyle Türkiye'de araç kullanabileceği süre 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmeliğe göre, Türk vatandaşları, dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten itibaren en fazla 2 yıl süreyle araç kullanabilecek.
TÜRKÇE TERCÜMELERİNİ YANLARINDA BULUNDURACAKLAR
Türkiye'de 6 aydan fazla bulunanlar, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulunduracak.
Yurt dışından alınan sürücü belgesi, 2 yılın sonunda Türkiye'deki yetkili makamlarca verilen sürücü belgesi ile değiştirilmek zorunda olacak.
DEĞİŞİM İÇİN MÜRACAATLAR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILABİLECEK
Değişim için müracaatlar herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılabilecek. Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek.
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