Ay tutulması saat kaçta? Herkesin gözü burada olacak

Yılın belirli dönemlerinde gökyüzünde gerçekleşen olaylar izleyenlere adeta görsel şölen yaşatıyor. Bu gece yaşanacak ay tutulması hakkında araştırma yapanlar, ay tutulmasının doruk noktasına çıkacağı saatleri araştırıyor. Peki, ay tutulması saat kaçta başlayacak? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

5 Haziran Cuma günü (bugün) Ay tutulması yaşanacak. Bu Ay tutulması, diğerlerinden farklı olacak. Yaşanacak olan "yarı gölgeli" Ay tutulması, aralarında kısmi ve tam Ay tutulmasının da bulunduğu tutulma türlerinden biri.

Türkiye'de tutulmanın saat 20.45'te başlaması, 22.24'te de en belirgin haline gelmesi bekleniyor. Tutulma, TSİ 00.04'te sona erecek.

ÇİLEK AYI NEDİR?

Haziran ayındaki dolunaya "Çilek Ayı" adı veriliyor. Ancak bunun nedeni Ay'ın renginin değişmesi değil.

İngiltere Kraliyet Gözlemevi, haziran aylarında yaşanan dolunayın ABD'de çilek hasadına denk gelmesinden dolayı bu isimle anıldığını ve dünyanın farklı yerlerinde değişik adlara sahip olduğunu söylüyor.

Gözlemevi, "Kuzey Amerika'da çilek hasadı haziran ayında yapılıyor. Bu nedenle de hazirandaki dolunaylara Çilek Ayı adı veriliyor. Avrupa'da ise daha çok Gül Ayı adıyla bilinirken, yaz mevsiminin başlangıcına denk geldiği için Sıcak Ay olarak da adlandırıldığı yerler var" diyor.

DÜNYA TAKİP EDECEK

Bu gece, dolunay sırasında kısmi tutulma da yaşanacak. Kısmi tutulma, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'nın büyük bir bölümünden takip edilebilecek. Kuzey Amerika ise bu gök olayının görülemeyeceği yerler arasında.

Tutulma sırasında Ay'ın yüzde 57'lik bir bölümünün Dünya'nın gölgesine girmesi bekleniyor.





KISMİ AY TUTULMASI NEDİR NASIL OLUR?

Yarı gölgeli (penumbral) Ay tutulması, Ay, Güneş ve Dünya tam olarak birbiriyle aynı hizaya gelmediğinde yaşanıyor. Ay, Dünya'nın gölgesinin biraz dışında kaldığında bu tür tutulma gerçekleşiyor. Her üç Ay tutulmasından biri, yarı gölgeli Ay tutulması olarak gerçekleşiyor.