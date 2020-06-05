05 Haziran 2020, Cuma
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Ay tutulması saat kaçta? Herkesin gözü burada olacak

Kandilli Rasathanesi, bu akşam gerçekleşecek olan ay tutulmasının 'den de görüleceğini açıkladı. Milyonlarca insan, gökyüzündeki bu şölen için kameralarını hazırladı. Peki ? 2020 ay tutulmasında neler oluyor? İşte herkesin merak ettiği soruların yanıtı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020
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AY TUTULMASI SAAT KAÇTA? HERKESİN GÖZÜ BURADA OLACAK

Yılın belirli dönemlerinde gökyüzünde gerçekleşen olaylar izleyenlere adeta görsel şölen yaşatıyor. Bu gece yaşanacak ay tutulması hakkında araştırma yapanlar, ay tutulmasının doruk noktasına çıkacağı saatleri araştırıyor. Peki, başlayacak? Ay tutulması 'den izlenebilecek mi?

AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?
5 Haziran Cuma günü (bugün) Ay tutulması yaşanacak. Bu Ay tutulması, diğerlerinden farklı olacak. Yaşanacak olan "yarı gölgeli" Ay tutulması, aralarında kısmi ve tam Ay tutulmasının da bulunduğu tutulma türlerinden biri.

Türkiye'de tutulmanın saat 20.45'te başlaması, 22.24'te de en belirgin haline gelmesi bekleniyor. Tutulma, TSİ 00.04'te sona erecek.

ÇİLEK AYI NEDİR?
Haziran ayındaki dolunaya "" adı veriliyor. Ancak bunun nedeni Ay'ın renginin değişmesi değil.

İngiltere Kraliyet Gözlemevi, haziran aylarında yaşanan dolunayın ABD'de çilek hasadına denk gelmesinden dolayı bu isimle anıldığını ve dünyanın farklı yerlerinde değişik adlara sahip olduğunu söylüyor.

Gözlemevi, "'da çilek hasadı haziran ayında yapılıyor. Bu nedenle de hazirandaki dolunaylara Çilek Ayı adı veriliyor. Avrupa'da ise daha çok Gül Ayı adıyla bilinirken, yaz mevsiminin başlangıcına denk geldiği için Sıcak Ay olarak da adlandırıldığı yerler var" diyor.

DÜNYA TAKİP EDECEK
Bu gece, dolunay sırasında kısmi tutulma da yaşanacak. Kısmi tutulma, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Asya, ve 'nın büyük bir bölümünden takip edilebilecek. Kuzey Amerika ise bu gök olayının görülemeyeceği yerler arasında.

Tutulma sırasında Ay'ın yüzde 57'lik bir bölümünün Dünya'nın gölgesine girmesi bekleniyor.



KISMİ AY TUTULMASI NEDİR NASIL OLUR?
Yarı gölgeli (penumbral) Ay tutulması, Ay, Güneş ve Dünya tam olarak birbiriyle aynı hizaya gelmediğinde yaşanıyor. Ay, Dünya'nın gölgesinin biraz dışında kaldığında bu tür tutulma gerçekleşiyor. Her üç Ay tutulmasından biri, yarı gölgeli Ay tutulması olarak gerçekleşiyor.

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