05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Millet Bahçesi mesajı

Son dakika haberleri... Başkan , Twitter hesabından millet bahçeleri hakkında paylaşımda bulundu. , "Allah’ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLET BAHÇESİ MESAJI

Başkan , Twitter hesabından 81 ilde olacağının müjdesini verdi.

yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız." ifadelerine yer verdi.

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