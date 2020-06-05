Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Millet Bahçesi mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından millet bahçeleri hakkında paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Allah’ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 81 ilde millet bahçesi olacağının müjdesini verdi.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını Millet Bahçeleriyle donatmış olacağız." ifadelerine yer verdi.
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