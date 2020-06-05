Aldatıldığını ispatlamaya çalışan kadın yengesini yaktı!
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, boşanmak istediği eşinin kendisini aldattığını fark eden genç kadın, bankada çalışan akrabasından yardım istedi. Akrabası sayesinde ele geçirdiği kredi kartı ekstresinde çok sayıda kadın giyim, restoran ve değerli eşya alındığını gören eş, bunu boşanma davasında delil olarak kullandı. Koca, kredi kartı ekstresinin hukuka aykırı olarak ele geçirildiğini fark edince savcılığa koştu. Genç kadına delil bulan akrabaya dava açıldı.
39 yaşındaki Eray A. ile 32 yaşındaki Berna A. geçtiğimi yıllarda evlendi. Çift, kısa bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı ve boşanmaya karar verdi. Genç kadın, eşnin başka bir kadınla birlikteliği olduğunu düşündü. Berna A., eşini takibe aldı. Eşinin kendisini aldattığını kanıtlamak isteyen genç kadın bir plan yaptı. Özel bir bankada çalışan yengesini arayan Berna A., eşinin kredi kartı ekstresini kendisine göndermesini istedi. Yenge Fatma A., Eray A.'nın bankadaki kredi kartı harcama bilgilerini ve kredi kartı ekstrelerinin fotoğrafını çekip Berna'ya verdi.
AKRABA KIYAĞI
Eşinin yaptığı harcamada çok sayıda kadın giyim, restoran ve değerli eşya alındığını gören Berna A., kredi kartı ekstresini açılan boşanma davasına delil olarak sundu. Delillerin hukuka aykırı olarak ele geçirildiğini beyan eden Eray A. ise savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç adam şikâyet dilekçesinde, davaya delil olan kredi kartı harcamalarının bulunduğu fotoğrafları incelediklerinde ekran görüntüsünün yetkisiz kişilerce alındığını tespit ettiğini kaydedip, 'Durumu öğrendiğimde bankaya da başvurarak şikayetçi oldum. Şahsıma ait kişisel v eriler hukuka aykırı olarak ele geçiren şahıssın eski eşimin abisinin eşidir. Cezalandırılmasını istiyorum' dedi.
BANKA TESPİT ETTİ
Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Banka kurum içi başlattığı incelemede, EZ… sicil No'lu çalışanın müşteri hesap bilgilerine ulaşma yetkisinin bulunduğu ve müştekinin hesap bilgilerini kendi kullanıcı koduyla ve farklı kullanıcı koduyla 28 defa sorgulayıp görüntülediği, ancak çıktı alıp almadığına dair bir tespitte bulunulmadığını bildirdi.
'BOŞANACAKLARINI BİLMİYORDUM'
Savcılıkça ifadesine başvurulan yenge Fatma A., "2015 yılında söz konusu bankada memur olarak göreve başladığını, ismi geçen Berna A.'nın yengesi olduğunu, bir gün kendisini arayarak eşi Eray A.'nın her ay eve gelen hesap ekstresinin gelmediğini, ekstreyi gönderip gönderemeyeceğini sorması üzerine sistemden açıp ekstre görüntüsünü fotoğraflayarak gönderdiğini, ekstreyi gönderdikten üç hafta sonra boşanacaklarını öğrendiğini' kaydetti.
DAVA AÇILDI
Savcılık, Fatma A.'nın görev yaptığı bankada görevi nedeniyle öğrendiği müştekiye ait banka ve müşteri sırrı niteliğindeki kredi ve kredi kartı bilgilerini, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında eylemlerini zaman içerisinde tekrarlayarak müştekinin eşi aynı zamanda kendi akrabası olan Berna Aliakar ile paylaşarak zincirleme şekilde suç işlediğini belirtti. Bankacı yenge hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Dilek Yaman/SABAH
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