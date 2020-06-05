05 Haziran 2020, Cuma
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Maltepe'de platonik aşık dehşet saçtı; 1 ölü, 3 yaralı

'de sabah 08.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi'nde 22 yaşındaki bir kişi, hastanede çalışan kadını bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre E. komşusu Ayşegül 'e (36) karşı ilgi duyuyordu. Ancak Aktürk'ün karşılık vermediği öğrenilen Muharrem E. dehşet saçtı. Feci olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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PLATONİK AŞIK DEHŞET SAÇTI!

Eşinden boşanan ve 2 çocuk annesi kadın sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada E. tarafından yolu kesildi. Çıkan tartışma sırasında Muharrem E. bıçakla 'e saldırmaya başladı. 2 çocuk annesi kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

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