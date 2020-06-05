Maltepe'de platonik aşık dehşet saçtı; 1 ölü, 3 yaralı
Maltepe'de sabah 08.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi'nde 22 yaşındaki bir kişi, hastanede çalışan kadını bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre Muharrem E. komşusu Ayşegül Aktürk'e (36) karşı ilgi duyuyordu. Ancak Aktürk'ün karşılık vermediği öğrenilen Muharrem E. dehşet saçtı. Feci olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Eşinden boşanan ve 2 çocuk annesi kadın sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada Muharrem E. tarafından yolu kesildi. Çıkan tartışma sırasında Muharrem E. bıçakla Aktürk'e saldırmaya başladı. 2 çocuk annesi kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.
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