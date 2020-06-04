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Son dakika: MSB duyurdu! 15’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "'deki kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadelerine yer verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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15’İNCİ TÜRK-RUS BİRLEŞİK KARA DEVRİYESİ İCRA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (), Suriye'nin kentindeki kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadesine yer verildi.

MSB duyurdu! 15’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi | VİDEO MSB DUYURDU! 15’İNCİ TÜRK-RUS BİRLEŞİK KARA DEVRİYESİ İCRA EDİLDİ | VİDEO

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