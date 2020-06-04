04 Haziran 2020, Perşembe
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Eskişehir'de sevgilisini öldüren kadın: Yaşamasın böyle insanlar dünyada

'de, tartıştığı sevgilisi 'ı (32) göğsünden bıçaklayarak öldüren Özlem Ç. (32), adliyeye sevk edildi. Özlem Ç., adliyeye sevk edilişi sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Neden öldürdün?" sorusuna, “Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar dünyada” diye karşılık verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2020
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SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN KADINDAN ŞOK SÖZLER!

'de yaşayan Özlem Ç., dün 'e gelerek sevgilisi (32) ile buluştu. Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'taki bir aparta giden çift, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Özlem Ç., mutfaktan aldığı bıçağı, Emrah Sanat'ın göğsüne sapladı. Sanat, kanlar içinde yere yığılırken, Özlem Ç. kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Emrah Sanat'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Özlem Ç. ise Huzur Mahallesi'nde yaşayan akrabasının evinde gözaltına alındı.

"NAMUSUMLA OYNADI, ÖLDÜRDÜM"

Özlem Ç., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özlem Ç. kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar dünyada" diye cevap verdi.

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