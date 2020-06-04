Vatandaş, 155’te yüzüne telefon kapatan polis memuruna dava açtı
155 Polis İmdat hattını defalarca arayan bir vatandaş, 13 dakika boyunca cevap alamayınca kendisine cevap vermeyen polis memuruna sitem etti. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; görevli polis memuru uzun süre cevap vermediği vatandaşın suratına bir de telefonu kapatınca olayla ilgili dava açıldı.
155 Polis İmdat hattını arayan bir vatandaş, 13 dakika boyunca cevap alamayınca savcılığa başvurarak şikaetçi oldu. 33 yaşındaki Ergin Y., İstanbul Fatih'te ikamet ediyordu. Genç adam, 17 Ocak günü öğle saatlerinde evden çıkmak istedi. Aracına başka bir araç tarafından zarar verilmiş olduğunu gören genç adam, 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi.
VATANDAŞIN SURATINA TELEFON KAPATTI
Ergin Y., ilk aramasında cevap bulamayınca acil yardım hattını bir kez daha aradı. 2. arayışında da telefonu cevaplanmayan genç adam, üçüncü kez aradığında, aramasını cevaplayan görevli polise, 'Merhabalar. Ben yaklaşık 13 dakikadır bir aracın başında bekliyorum. Bu üçüncü arayışım, bu kadar zor mu?" demesi üzerine görevli "Bu üçüncü arayışın değil ikinci arayışın ve dokuz dakika olmuş" diyerek yanıt verdi.
Ergin Y., "Ben üçüncü arayışım olduğunu sana her türlü ispat ederim" dediğinde ise personel de "Kapat lan telefonu" diyerek vatandaşın suratına telefonu kapattı.
"GEREKSİZ ARAMA SANDIM"
Yaşadıkları ardından genç adam olayla ilgili şikâyetçi oldu. Yapılan değerlendirmede bahse konu personelin İl Emniyet Müdürlükleri Acil Çağrı Hizmetleri'nde görevli 3…. sicil sayılı Polis Memuru Oğuzhan Ö. Olduğu belirlendi. İfadesine başvurulan Oğuzhan Ö., 155 acil çağrı hattını arayan vatandaşın 1. ve 2. Çağrıyı aramasına istinaden 3. Aramasını gereksiz yere meşgul etmek suretiyle aradığını tahmin ettiği, çalıştığı yerin yoğunluğundan dolayı bu çağrıyı çabuk sonlandırmak adına yüksek sesle konuştuğu, vatandaşı etki altına almaya çalıştığı, o günkü gereksiz çağrıların tarafına üst üste gelmesinden dolayı çağrı sonunda sıradaki bekleyen acil çağrıları almak için konuşmayı yanlış bir üslup ile sonlandırdığını beyan etti.
DAVA AÇILDI
Savcılık, olaya ilişkin incelediği ses kaydı ve ifadelerden, polis memuru Oğuzhan Ö.'nün mesleki teamüllere aykırı hitaplarda bulunduğu ve 13 dakika boyunca ısrarla yardım hattını arayan bir şahsın acil bir durum içerisinde olabileceği bu nedenle görevli polisin görevini ihmal ettiği ileri sürerek dava açtı. 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen 29 yaşındaki genç polis, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Dilek Yaman/Sabah)
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