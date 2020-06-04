04 Haziran 2020, Perşembe
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Sınır kapılarının açılması vatandaşın yüzünü güldürdü

'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki 'ndan Irak'a yük taşımacılığının yeniden başlanması tır ve kamyon sürücülerini sevindirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2020
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SINIR KAPILARININ AÇILMASI VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarından uluslararası yük taşımacılığının yeniden başladığını duyurması, 'ta heyecan yarattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarında yük taşımacılığının yeniden başlamasından memnuniyet duyan kamyon şoförü Mecit Aras, yetkililere teşekkür etti.

Şoförlerden Ahmet Balca ise Türkiye gümrüğünün uluslararası yük taşımacılığına açıldığını belirterek, "Türkiye tarafı bırakıyor sıkıntı yok. En kısa zamanda Irak tarafının da açılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Salgın nedeniyle ticaretin aksamaması için 1 Mart 2020'den itibaren ile İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede dorse ve şoför değişimi yapılmak suretiyle "temassız ticaret" uygulaması başlatılmıştı.

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Habur ve Gürbulak sınır kapılarını bu hafta açıyoruz SON DAKİKA: TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN: HABUR VE GÜRBULAK SINIR KAPILARINI BU HAFTA AÇIYORUZ

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