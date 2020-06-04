Son dakika: 2020 MSÜ sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında "14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada "14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
ÖYSM'nin açıklaması şöyle;
"Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Haziran 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-MSÜ için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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