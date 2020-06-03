İstanbul'da kendilerini uyaran güvenlik görevlisini kurşun yağdırıp öldürdüler

Olay, 12 Mayıs Salı günü saat 01.45 sıralarında, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir deponun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı gece önceki saatlerde depo önüne araçla gelip bekleyen iki kişi, deponun güvenliğinden sorumlu özel güvenlik görevlisi Murat Kaya ve diğer görevliler tarafından uyarıldı. Uyarının ardından oradan ayrılan şahıslar, bir süre sonra aynı araçla tekrar deponun önüne geldi ve daha önce kendilerini uyaran güvenlik görevlisi Murat Kaya'nın üzerine 5 el ateş ederek otomobille oradan uzaklaştı.