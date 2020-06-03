03 Haziran 2020, Çarşamba
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İstanbul'da kendilerini uyaran güvenlik görevlisini kurşun yağdırıp öldürdüler

Dudullu OSB’de görevlisi olarak çalışan , deponun önünde durdukları için uyardığı iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Yakalanan katil zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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Olay, 12 Mayıs Salı günü saat 01.45 sıralarında, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir deponun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı gece önceki saatlerde depo önüne araçla gelip bekleyen iki kişi, deponun güvenliğinden sorumlu görevlisi ve diğer görevliler tarafından uyarıldı. Uyarının ardından oradan ayrılan şahıslar, bir süre sonra aynı araçla tekrar deponun önüne geldi ve daha önce kendilerini uyaran güvenlik görevlisi Murat Kaya'nın üzerine 5 el ateş ederek otomobille oradan uzaklaştı.

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