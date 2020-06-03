03 Haziran 2020, Çarşamba
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Sivas'ta bulundu! Tam 3 bin 500 yıllık...

'ta bulunan tarihi Hitit kenti, Sarissa'daki arkeolojik kazılarda bulunan 3 bin 500 yılık küvetin aslı Sivas Müzesinde imitasyonu ise tarihi kentte sergileniyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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SİVAS'TA BULUNDU! TAM 3 BİN 500 YILLIK...

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Başören köyü Akkuzulu mezrasında 1994 yılında Almanya Malburg üniversitesinden Prof.Dr. Andras Müler Karpe başkanlığındaki arkeolojik kazıda Hititlerin Anadolu'da ki en büyük kentlerinden bir tanesi olan Sarissa ortaya çıkartılmıştı.

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