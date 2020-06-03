Sivas'ta bulundu! Tam 3 bin 500 yıllık...

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Başören köyü Akkuzulu mezrasında 1994 yılında Almanya Malburg üniversitesinden Prof.Dr. Andras Müler Karpe başkanlığındaki arkeolojik kazıda Hititlerin Anadolu'da ki en büyük kentlerinden bir tanesi olan Sarissa ortaya çıkartılmıştı.