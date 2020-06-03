Karaman'da babasını ve kardeşini bıçaklayan şahıs: Pişman değilim
Karaman'da tartıştığı babası Mustafa Baran ve kardeşi Hüseyin Baran'ı bıçakla yaralayan Şevki Baran (24) tutuklandı. Baran, gazetecilerin "Neden babanızı ve kardeşinizi bıçakladınız, pişman mısınız?" sorusuna ''Yok, pişman değilim'' cevabını verdi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Şevki Baran, henüz bilinmeyen nedenle kardeşi Hüseyin Baran ve babası Mustafa Baran ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Şevki Baran, babasını ve kardeşini bıçakladı. Mustafa Baran göğsünden, Hüseyin Baran ise karnından ve sırtından yaralandı.
TEDAVİYE ALINDILAR
Baba ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa Baran ve oğlu Hüseyin Baran, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
''YOK, PİŞMAN DEĞİLİM''
Olayın ardından, polis ekiplerince evin bahçesinde gözaltına alınan Şevki Baran, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Şevki Baran, gazetecilerin "Neden babanızı ve kardeşinizi bıçakladınız, pişman mısınız?" sorusuna, ''Yok, pişman değilim'' cevabını verdi. Baran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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