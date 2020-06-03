Bakan Soylu 'operasyonlar devam ediyor' demişti! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir." ifadelerine yer verildi.
Sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bitlis kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgede operasyonların devam ettiğini duyurmuştu.
İçişleri Bakanlığından yeni yapılan açıklama ise 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
"TERÖRİST SAYISI 4'E YÜKSELDİ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir." ifadelerine yer verildi.
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