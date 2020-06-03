03 Haziran 2020, Çarşamba
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Bakan Soylu 'operasyonlar devam ediyor' demişti! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; kırsalında devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir." ifadelerine yer verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgede operasyonların devam ettiğini duyurmuştu.

yeni yapılan açıklama ise 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"TERÖRİST SAYISI 4'E YÜKSELDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ. BÖLGEDE OPERASYON DEVAM EDİYOR

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