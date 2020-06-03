Bakan Soylu 'operasyonlar devam ediyor' demişti! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bitlis kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgede operasyonların devam ettiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığından yeni yapılan açıklama ise 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"TERÖRİST SAYISI 4'E YÜKSELDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir." ifadelerine yer verildi.