İSKİ'nin çalışmasının ardından yol çöktü! Halk otobüsü ve araçlar çukura düştü
İstanbul Eyüpsultan'da saat 07.00 sıralarında Çırçır Mahallesi'nde İSKİ'nin çalışmalarının ardından yolda çökme yaşandı. Seyir halindeki bir halk otobüsü ve bir servis minibüsünün sağ ön tekerlekleri caddeden geçtiği sırada yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki çukura düştü.
İddiaya göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin Güngören Caddesi'nde başlattığı kanalizasyon çalışması 2 gün önce tamamlandı. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurunda etkisiyle çalışmaların yapıldığı noktada sabah saatlerinde çökme yaşandı. Seyir halindeki bir halk otobüsü ve bir servis minibüsünün sağ ön tekerlekleri caddeden geçtiği sırada yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki çukura düştü. Olay yerine gelen çekici ile çukura düşen araçlar kaldırıldı.
"AÇTIKLARI YERİ YAPMIYORLAR"
Mahalle sakini Hüseyin Kayış, "Dün yağan yağmurun ardından buradaki yolda çökme yaşandı. Bir halk otobüsü, bir servis minibüsü bir de otomobil çukura düşerek yan yattı. Çekici yardımıyla araçlar kaldırıldı. Açtıkları yeri yapmıyorlar. Yapılması güzel bir şey, ama işin takip edilmesi gerekiyor. Burada okul var, otobüsler var. Otobüsler ağır araçlar" dedi.
"ÇALIŞMALAR BİTTİKTEN SONRA ÇÖKME YAŞANDI"
Bir görgü tanığı ise "Burası şerit çekilerek kapatılmıştı. Araçlar arkadan dolaşıyordu. Buraya geldiğimizde birkaç aracın çukura düştüğünü gördük. Burada altyapı çalışması yapılıyordu. Çalışmalar bittikten sonra çökme yaşandı. Yağmur suyuyla zemin zayıfladı" ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Bir vatandaş sabah saatlerinde yaşanan olayı cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, duruma tepki gösterdi. Görüntülerde halk otobüsü ve minibüs görülüyor. Vatandaşın çekim yaptığı sırada karşı yoldan geçen bir kamyonet şoförünün aracı durdurarak 'Gece ben de düştüm buraya ' demesi dikkat çekiyor.
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