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Betonlaşma 2014'te başlamış! Muhteşem koya dikilen beton hançer yıkılıyor

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberine göre, ’nın ’nde bulunan ’nün eşsiz koyu ’nda beton yapılaşma bu kadarına pes dedirtmişti. Muhteşem doğanın içerisine yapılan beton binanın İstanbullu iş insanı C.E.’ye ait olduğu ortaya çıkmıştı. Yıkım kararı verilen kaçak yapı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yapının yıkımına şu anda başlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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MUHTEŞEM KOYA DİKİLEN BETON HANÇER YIKILIYOR

'nın 'nde bulunan 'nün eşsiz koyu 'ndaki beton bina muhteşem doğaya bir hançer gibi saplanmıştı. 300-400 yıllık zeytinlikleriyle meşhur köyde bulunan muhteşem doğal güzellikteki koyda beton bir binanın yapım aşamasında olması hayrete düşürmüştü

Karşı konulmaz doğası ve eşsiz koyları olan Mazı Köyü'nün en harika koyu olan Molla İbrahim Koyu'nda yapılan yapılaşma vatandaşı isyan ettirmişti. 'Katliam' olarak nitelendirilen bu yapılaşma için 'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a seslenen vatandaşlar betonlaşmanın durmasını istemişti.

BETONLAŞMA 2014'TE BAŞLAMIŞ

Sabah'ın edindiği bilgiye göre, Molla İbrahim Koyu'ndaki binanın sahibi İstanbullu iş insanı C.E… İş insanı bu arsayı 2014 yılında Gökbel'den Hamdi K. isimli bir şahıstan satın almış…

Aynı yıl arsanın avlusuna taş duvar yapılmaya başlandığı, ardından da binanın yapımına başlandığı öğrenilmişti. Bina ile ilgili zabıtanın tutanak tuttuğu, yıkım kararının olduğu, fakat halen bir işlem yapılmadığı belirlenmişti.

YIKIM BAŞLADI

Konunun sabah.com.tr'de gündeme getirilmesi ardından kaçak yapının 3 Haziran günü yıkılmasına karar verilmişti. Belediye ekipleri 3 Haziran'da bölgeye giderek yıkımı gerçekleştirecekti.

Bugün ise yıkım başlatıldı. Yıkımın villanın sahibi tarafından yapıldığı öğrenildi.

Hayrettin Şaşmaz/Sabah

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