TİKA'dan Tacikistan'a corona virüs yardımı!

TİKA tarafından temin edilen 70 bin adet koruyucu maske ve 1000 adet tıbbi tulumdan oluşan tıbbi malzemeler, düzenlenen törenle Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına teslim edildi.

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Saida Umarzoda, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın bugüne kadar Tacikistan'da Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nin kurulması, Tursunzade Şehri Çocuk Enfeksiyon Hastanesinin tadilatı ve Çağdaş Diyabet Okulunun hayata geçirilmesi gibi projeleri gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Umarzoda, tıbbi malzemelerin ülkenin salgınla mücadelesine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Tıbbi malzemeler, sağlık çalışanlarının yanı sıra risk grubunda yer alan gümrük ve sınır koruma görevlilerine dağıtılacak.