TİKA'dan Tacikistan'a corona virüs yardımı!
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Tacikistan'ın sağlık personeline koruyucu tıbbi malzeme yardımında bulundu.
TİKA tarafından temin edilen 70 bin adet koruyucu maske ve 1000 adet tıbbi tulumdan oluşan tıbbi malzemeler, düzenlenen törenle Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına teslim edildi.
Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Saida Umarzoda, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın bugüne kadar Tacikistan'da Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nin kurulması, Tursunzade Şehri Çocuk Enfeksiyon Hastanesinin tadilatı ve Çağdaş Diyabet Okulunun hayata geçirilmesi gibi projeleri gerçekleştirdiğini hatırlattı.
Umarzoda, tıbbi malzemelerin ülkenin salgınla mücadelesine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.
Tıbbi malzemeler, sağlık çalışanlarının yanı sıra risk grubunda yer alan gümrük ve sınır koruma görevlilerine dağıtılacak.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Polis Arslan'ın şehit eden zanlı adliyede
- Millet kütüphanesi kapılarını açtı
- Kızılay'dan koronavirüse karşı "pasif aşı" müjdesi
- Erbakan'ın yol arkadaşıydı! Hayatını kaybetti
- Toplu taşıma kullananlara hayati uyarı
- Otobüste kalabalık tartışması kamerada
- Manisa'da dehşete düşüren anlar!
- Atık kartonların arasında bulundu!
- Pompalı dehşet! İçeride müşteriler vardı...
- Köprüde korku dolu anlar! Hemen sağa çekti ve...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- MSÜ tercih ekranı: 2020 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
- 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?
- Son dakika: Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 otomobilde ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- YKS adayları bu habere kilitlendi! YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ne zaman?
- Kamu bankalarından dev kredi kampanyası! Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için tarihi fırsat
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? İşte final tarihi...
- Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum! 2 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ kaç dakika olacak?
- Başkan Erdoğan açıkladı! Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargiler kafeler açılacak mı?