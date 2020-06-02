02 Haziran 2020, Salı
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TİKA'dan Tacikistan'a corona virüs yardımı!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Tacikistan'ın sağlık personeline koruyucu tıbbi malzeme yardımında bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2020
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TİKA'DAN TACİKİSTAN'A CORONA VİRÜS YARDIMI!

tarafından temin edilen 70 bin adet koruyucu maske ve 1000 adet tıbbi tulumdan oluşan tıbbi malzemeler, düzenlenen törenle Tacikistan Sağlık ve Bakanlığına teslim edildi.

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Saida Umarzoda, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın bugüne kadar Tacikistan'da Engelli 'nin kurulması, Tursunzade Şehri Çocuk Enfeksiyon Hastanesinin tadilatı ve Çağdaş Diyabet Okulunun hayata geçirilmesi gibi projeleri gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Umarzoda, tıbbi malzemelerin ülkenin salgınla mücadelesine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Tıbbi malzemeler, sağlık çalışanlarının yanı sıra risk grubunda yer alan gümrük ve sınır koruma görevlilerine dağıtılacak.

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