İstanbul’da müşterilerin olduğu lokantaya pompalı tüfekle saldırı!

İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan restoran sahipleri ile E.T ve kardeşleri arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası E.T, evine giderek pompalı silahla döndü ve iş yeri sahiplerine 5 el ateş etti. Ellerine geçirdikleri sandalyeleri saldırgana fırlatan, masalar altına saklanan restoran sahipleri ile masalar arkasına gizlenen, mutfağa kaçan müşteriler şans eseri yara almadan kurtuldu.