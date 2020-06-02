İstanbul’da müşterilerin olduğu lokantaya pompalı tüfekle saldırı!
Arnavutköy'de bir kişi pompalı tüfekle girdiği restoranda, alacağı olduğu iddiasıyla iş yeri sahiplerine pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Daha sonra şüphelinin ağabeyinin de olay yerine gelerek bıçaklı saldırıda bulunduğu olayda, restoran sahipleri ile müşteriler şans eseri yara almadan kurtuldu. Saldırıdan sonra kaçan şüphelileri polis, olaydan kısa bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.
İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan restoran sahipleri ile E.T ve kardeşleri arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası E.T, evine giderek pompalı silahla döndü ve iş yeri sahiplerine 5 el ateş etti. Ellerine geçirdikleri sandalyeleri saldırgana fırlatan, masalar altına saklanan restoran sahipleri ile masalar arkasına gizlenen, mutfağa kaçan müşteriler şans eseri yara almadan kurtuldu.
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