02 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Diyarbakır Valiliği duyurdu! PKK'nın uyuşturucu finansmanına darbe: En büyük miktar

'ın ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda 2 milyon 452 bin 500 kök , 235 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında "Ele geçirilen kenevir bitkisi, bu yılın ilk 6 ayı içerisinde ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olup, kaynağında yok edilerek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur" denildi.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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VALİLİKTEN OPERASYON AÇIKLAMASI! EN BÜYÜK MİKTAR
Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı üretimi ve satışı yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucunun bulunması ve gizleyenlerin adalete teslim edilmesi amacıyla ilçesinin Yalaza ve Bağlan köyleri kırsalında gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Er Yusuf Kolay Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı bildirildi.




PKK'YA BİR DARBE DAHA

Operasyonda arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 235 kilogram esrar ve 23 kilogram skunk ile 15 ayrı noktada toplam 2 milyon 452 bin 500 kök , likit esrar yapımında kullanılan 864 çakmak gazı, kenevirleri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2 bin 580 metre uzunluğundaki su hortumu/borusu, su motoru, 5 silikon yapıştırıcı, esrar elemekte kullanılan elek ve 300 metre bakır tel ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"EN BÜYÜK MİKTAR..."

"Ele geçirilen kenevir bitkisi bu yılın ilk 6 ayı içerisinde ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olup, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok edilerek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."



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