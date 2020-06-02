Son dakika: Diyarbakır Valiliği duyurdu! PKK'nın uyuşturucu finansmanına darbe: En büyük miktar
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri, 235 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında "Ele geçirilen kenevir bitkisi, bu yılın ilk 6 ayı içerisinde ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olup, uyuşturucu madde kaynağında yok edilerek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur" denildi.
PKK'YA BİR DARBE DAHA
Operasyonda arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 235 kilogram esrar ve 23 kilogram skunk ile 15 ayrı noktada toplam 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri, likit esrar yapımında kullanılan 864 çakmak gazı, kenevirleri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2 bin 580 metre uzunluğundaki su hortumu/borusu, su motoru, 5 silikon yapıştırıcı, esrar elemekte kullanılan elek ve 300 metre bakır tel ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"EN BÜYÜK MİKTAR..."
"Ele geçirilen kenevir bitkisi bu yılın ilk 6 ayı içerisinde ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olup, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok edilerek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."
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