Freni tutmayan otomobil apartmanın bahçesine daldı: 1 yaralı
İstanbul’da içerisinde baba ve oğlun bulunduğu otomobil, freninin tutmaması nedeniyle duramayarak bir apartmanın bahçesine girdi. Otomobildeki bir kişi yaralandı.
Olay, Ataşehir Kayıdşağı Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. İçerisinde baba ve oğlunun bulunduğu otomobil, iddiaya göre freninin tutmaması nedeniyle kontrolden çıkarak önce bir otomobile çarptı ardından bir apartmanın bahçesine girdi.
MADDİ HASARA NEDEN OLDU
Otomobil bahçe kapısına çarparak durabilirken otomobilde bulunan baba ise yaralandı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bahçe kapısı , park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrilerek maddi hasara neden oldu. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü.
"FRENİ PATLAMIŞ"
Kazaya tanık olan bir görgü tanığı, "Üstten geliyordu. İlk direğe çarptı, en son buradaki arabaya çarpıp durdu. Freni patlamış" dedi.
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