Van’da minibüste yapılan aramada 55 kilo Afyon sakızı ele geçirildi
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan minibüste narkotik köpeği 'Kara' ile yapılan aramada, 55 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van - Ağrı Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurduğu minibüste arama yaptı.
55 KİLO AFYON SAKIZI
Narkotik köpeği 'Kara' ile yapılan aramada, kaporta ile döşemeler arasına gizlenmiş 55 kilo 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
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