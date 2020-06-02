02 Haziran 2020, Salı
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Van’da minibüste yapılan aramada 55 kilo Afyon sakızı ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan minibüste narkotik köpeği 'Kara' ile yapılan aramada, 55 kilo 260 gram ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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BU HALDE BULUNDU! TAM 55 KİLO

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van - Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurduğu minibüste arama yaptı.

55 KİLO AFYON SAKIZI

Narkotik köpeği 'Kara' ile yapılan aramada, kaporta ile döşemeler arasına gizlenmiş 55 kilo 260 gram ele geçirildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

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