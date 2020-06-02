02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Beyoğlu'nda Faslı kadını darp eden taksi şoförü için karar!

İstanbul Beyoğlu'nda Faslı kadını darp eden taksi şoförü için karar!

'nda Faslı kadın yolcuyu darp eden taksicinin '' () tarafından iptal edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
ABONE OL
FASLI KADINI DARP EDEN TAKSİ ŞOFÖRÜ İÇİN KARAR!

'nda geçen Şubat ayında, Fas uyruklu kadın, doğum yapan ablasını ziyaret etmek için 'nden İstanbul'a geldi.

Beyoğlu'nda taksiye binen kadın 22 TL'lik ücreti alabilmek için taksi şoförü tarafından hem içinde hem de dışında darp edildi.

HER ANI KAMERADA!

Şoförün, yolcuya uyguladığı şiddet araç kamerasına yansıdı.

Yaşanılan olayın görüntülerini inceleyen Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı (), şoförün '' süresiz iptal etti.

Ayrıca olayın yaşandığı 34 TDH 90 plakalı taksinin de izin belgesi askıya alındı ve araç trafikten men edildi.

İstanbul Beyoğlu’nda taksici dehşeti! Fas uyruklu kadın 22 lira için... | Video İSTANBUL BEYOĞLU’NDA TAKSİCİ DEHŞETİ! FAS UYRUKLU KADIN 22 LİRA İÇİN... | VİDEO

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA