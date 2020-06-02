Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 57 bin lira ceza
Eskişehir’de, polisin iş yerinde kumar oynarken, yakaladığı 16 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 57 bin 750 lira para cezası kesildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine baskın yapan polis ekipleri, 16 kişiyi masalarda kumar oynarken yakaladı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Daha önce de kumar oynatıldığı için mühürlendiği belirlenen iş yerindeki 16 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 57 bin 750 lira idari para cezası kesildi.
ADLİ İŞLEM YAPILDI
'Kumar oynamak' suçundan 15 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılırken, iş yeri sahibi O.B. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve mühür fekki' suçlarından adli işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri Tepebaşı Belediyesi Zabıta ekiplerince yeniden mühürlenerek kapatıldı.
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