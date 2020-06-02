02 Haziran 2020, Salı
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Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 57 bin lira ceza

’de, polisin iş yerinde oynarken, yakaladığı 16 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 57 bin 750 lira kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesi 'ndeki iş yerinde oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine yapan polis ekipleri, 16 kişiyi masalarda kumar oynarken yakaladı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Daha önce de kumar oynatıldığı için mühürlendiği belirlenen iş yerindeki 16 kişiye tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 57 bin 750 lira idari kesildi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

'Kumar oynamak' suçundan 15 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılırken, iş yeri sahibi O.B. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve mühür fekki' suçlarından adli işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri Tepebaşı Belediyesi Zabıta ekiplerince yeniden mühürlenerek kapatıldı.

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