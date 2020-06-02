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Görenler şaştı kaldı! 3 yaşındaki çocuk yılanla oynadı

'nin Cumayeri ilçesinde evlerinin önünde buldukları 1,5 metre boyundaki yılanla oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğun görüntüleri ilgi çekti. Küçük Eymen, daha sonra yılanı doğal yaşamına bıraktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CESARETİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Cumayeri ilçesine bağlı Yaka köyünde yaşayan Osman Lokman Geçer, evlerinin önünde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir buldu.

Geçer, açık bir alana çıkardığı yılanla minik oğlunun oynamaya başladığını görünce cep telefonuyla video çekti.

Görüntülerde boyundan uzun yılanın kuyruğundan tutup gezdirdiği görülen küçük Eymen'in daha sonra yılanı doğal yaşamına bırakması yer alıyor.

Görenler şaştı kaldı! 3 yaşındaki çocuk yılanla oynadı | VİDEO GÖRENLER ŞAŞTI KALDI! 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK YILANLA OYNADI | VİDEO

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