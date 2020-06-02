Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy hayatını kaybetti! Süleyman Toplusoy kimdir?

Ünlü giyim firması Roman Mağazaları'nın ortağı iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi nedeniyle vefat etti. İş dünyasının tanınmış simalarından iş insanı Süleyman Toplusoy, bugün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.

HAYATA VEDA ETTİ

Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan Süleyman Toplusoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 59 yaşında olan Toplusoy, evli ve 3 çocuk babasıydı.