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Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy hayatını kaybetti! Süleyman Toplusoy kimdir?

Giyim markası 'nın ortağı iş adamı  kalp krizi nedeniyle vefat etti. Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan Süleyman Toplusoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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ÜNLÜ İŞ İNSANI HAYATINI KAYBETTİ!

Ünlü giyim firması 'nın ortağı iş insanı kalp krizi nedeniyle vefat etti. İş dünyasının tanınmış simalarından iş insanı Süleyman Toplusoy, bugün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.

HAYATA VEDA ETTİ

Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan Süleyman Toplusoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 59 yaşında olan Toplusoy, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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