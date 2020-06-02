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Görenler şaştı kaldı! 3 yaşındaki çocuk yılanla oynadı | VİDEO

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Giriş: 02.06.2020 16:16
Güncelleme:02.06.2020 16:20
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde evlerinin önünde buldukları 1,5 metre boyundaki yılanla oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğun görüntüleri ilgi çekti. Küçük Eymen, daha sonra yılanı doğal yaşamına bıraktı.

Cumayeri ilçesine bağlı Yaka köyünde yaşayan Osman Lokman Geçer, evlerinin önünde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılan buldu.

Geçer, açık bir alana çıkardığı yılanla minik oğlunun oynamaya başladığını görünce cep telefonuyla video çekti.

Görüntülerde boyundan uzun yılanın kuyruğundan tutup gezdirdiği görülen küçük Eymen'in daha sonra yılanı doğal yaşamına bırakması yer alıyor.

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