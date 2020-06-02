02 Haziran 2020, Salı
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Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Kapatılan 'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı , 'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Tekdal, bugün ikindi namazının ardından 'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Gölbaşı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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ERBAKAN'IN YOL ARKADAŞIYDI! HAYATINI KAYBETTİ

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Tekdal, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. için bugün ikindi namazını müteakip 'nde cenaze töreni düzenlenecek.

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"SADAKATİN EN ÖZEL ÖRNEKLERİNDEN..."

Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Yeniden Genel Başkanı , Twitter hesabından Tekdal'ın vefatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Erbakan Hocamızın yol arkadaşı, vefanın, sadakatin en özel örneklerinden, Refah Partisi eski Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Ahmet Tekdal Beyefendi'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."

20. DÖNEM ANKARA MİLLETVEKİLİ

Ahmet Tekdal, 1931 yılında 'da doğdu. Hukuk Fakültesi mezunu olan Tekdal, Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk Genel Başkanı oldu. 1995 seçimlerinde 20. Dönem Milletvekilli seçilen Tekdal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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