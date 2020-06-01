TİKA'dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım!

TİKA, Türkiye Mezunu Kenyalılar ve Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) işbirliği ile başkent Nairobi'de bir yol inşaatı nedeniyle evleri yıkılan ailelere çadır, gıda malzemesi, battaniye, su deposu ve hijyen malzemesi desteğinde bulundu.



Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) halkı olumsuz etkilediğini dile getiren TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek, "Evleri yıkılanların talebi üzerine aralarında hamile kadınların ve küçük çocuklu ailelerin de bulunduğu 80 aileye yardımda bulunduk." dedi. Yüksek, ayrıca Kenya'nın büyük gecekondu mahallelerinden birisi olan Mukuru'da da 25 engelli, hasta ve yaşlıya da yardım yapıldığını kaydetti.