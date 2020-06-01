Diyarbakır’da skandal görüntüler! Kimyasal atık dökerken suçüstü yakalandılar
Özel bir firmaya ait kamyonların şoförleri, yakınında yerleşim yerlerinin de bulunduğu tarım arazilerine kimyasal atık dökerken suçüstü yakalandı. Firma ve sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Diyarbakır- Mardin karayolu ile Şanlıurfa karayolunun kesiştiği bölgede, yakınında yerleşim yerlerinin de bulunduğu arazilere kimyasal atık döküldüğü ihbarı üzerine Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti.
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