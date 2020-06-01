01 Haziran 2020, Pazartesi
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Diyarbakır’da skandal görüntüler! Kimyasal atık dökerken suçüstü yakalandılar

Özel bir firmaya ait kamyonların şoförleri, yakınında yerleşim yerlerinin de bulunduğu tarım arazilerine dökerken suçüstü yakalandı. Firma ve sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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- karayolu ile karayolunun kesiştiği bölgede, yakınında yerleşim yerlerinin de bulunduğu arazilere döküldüğü ihbarı üzerine Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti.

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