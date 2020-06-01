01 Haziran 2020, Pazartesi
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Sivas’ta ekipler alarma geçti vatandaşları uyardı: Yanından bile geçmeyin

’ta yurda kaçak yollarla giren 39 yaşındaki uyruklu C.A. isimli şahıs nedeniyle ekipler alarma geçti. Ateşi yüksek çıkan şahıs hastaneye götürülürken bu sırada vatandaşları “Yanından bile geçmeyin” diyerek uyardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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'ta polisin şüphelenerek kimlik sorduğu, ülkeye yasa dışı yollardan giren uyruklu C.A.(39), ateşinin yüksek olduğunu belirtmesi üzerine sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada ekipleri de cadde üzerinde yürüyen vatandaşları C.A.'nın yakınından geçmemesi için uyardı.

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