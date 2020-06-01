Sivas’ta ekipler alarma geçti vatandaşları uyardı: Yanından bile geçmeyin
Sivas’ta yurda kaçak yollarla giren 39 yaşındaki Afganistan uyruklu C.A. isimli şahıs nedeniyle ekipler alarma geçti. Ateşi yüksek çıkan şahıs hastaneye götürülürken bu sırada polis vatandaşları “Yanından bile geçmeyin” diyerek uyardı.
Sivas'ta polisin şüphelenerek kimlik sorduğu, ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu C.A.(39), ateşinin yüksek olduğunu belirtmesi üzerine sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada polis ekipleri de cadde üzerinde yürüyen vatandaşları C.A.'nın yakınından geçmemesi için uyardı.
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