01 Haziran 2020, Pazartesi
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3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... 'nin ilçesi bölgesinde dün düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlere ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında dün 'nin ilçesi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, etkisiz hale getirildiği ve terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu olduğu duyurulan teröristin, "Kava" kod adını kullanan Muhammed adlı örgüt mensubu olduğu bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Bakanlık, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 roketatar, 2 anti-tank mayını, 1 alıcısı, 6 el bombası, 1 pense ve akımölçer (EYP yapımında kullanılmak üzere), 1 fotoğraf makinesi, 1 el dürbünü, 3 termal panço, 1 radyo ele geçirildiğini açıkladı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 1 Haziran 2019'da Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın şehit edildiği saldırının son failleri oldukları tespiti de açıklamada anımsatıldı.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusu Kava kod adlı Muhammed öldürüldü SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: PKK'NIN SÖZDE KAZAN VADİSİ SORUMLUSU KAVA KOD ADLI MUHAMMED ÖLDÜRÜLDÜ

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