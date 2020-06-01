3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi... Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde dün düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlere ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında dün Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, etkisiz hale getirildiği ve terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu olduğu duyurulan teröristin, "Kava" kod adını kullanan Muhammed adlı örgüt mensubu olduğu bildirildi.
ELE GEÇİRİLENLER
Bakanlık, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 roketatar, 2 anti-tank mayını, 1 EYP alıcısı, 6 el bombası, 1 pense ve akımölçer (EYP yapımında kullanılmak üzere), 1 fotoğraf makinesi, 1 el dürbünü, 3 termal panço, 1 radyo ele geçirildiğini açıkladı.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 1 Haziran 2019'da Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın şehit edildiği saldırının son failleri oldukları tespiti de açıklamada anımsatıldı.
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