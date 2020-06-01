Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu raporu
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 Haziran hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve batı kesimleri için şiddetli yağış ve fırtına uyarı yapıldı. Sağanak yağışın özellikle Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli ile İstanbul’un Çatalca ve Silivri ilçelerinde çok şiddetli olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 1 Haziran hava durumu raporu…
İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiği için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-40 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği için su baskını, sel, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Yağış nedeniyle su baskını, sel, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel riskler bulunuyor.
5 GÜNLÜK HAVA RAPORU
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