01 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu raporu

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 Haziran raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve batı kesimleri için şiddetli yağış ve fırtına uyarı yapıldı. Sağanak yağışın özellikle , ve ile ’un Çatalca ve Silivri ilçelerinde çok şiddetli olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 1 Haziran hava durumu raporu…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

'da kuvvetli yağış beklendiği için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-40 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği için su baskını, , yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yağış nedeniyle su baskını, sel, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel riskler bulunuyor.

5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

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