"Bul karayı al parayı" oyununda kavga! Parayı zorla alan şahsa 17 yıl hapis istemi

İstanbul'un turistik yerlerinden birisi olan Galata köprüsünde ilginç bir olay meydana geldi. Kemal Sunal filminden hafızalarımıza kazınan ve 3 kâğıtla oynanan 'Bul karayı al parayı' oyununu oynayan bir kişi dolandırıldığını öne sürerek oyun parası vermeyince karakolluk oldu. Galata köprüsünde meydana gelen olayda kalabalık bir grubu gören Mazlum D., merakla aralarına daldı.

PARAYI KAYBEDİNCE VERMEK İSTEMEDİ

İddiaya göre, bu sırada kalabalık içerisinde bulunan Mazlum D.'nin cüzdanını alan bir kişi içerisinden 400 lira alarak 'Bul karayı al parayı' oyunu oynanan tezgâha attı. Yine iddiaya göre seçtiği kartta siyah rengi bulamayan Mazlum D., dolandırıldığını ifade ederek parasını geri almak istedi.

PARAYI ZORLA TAHSİL ETTİLER

Taraflar arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. tartışma bir süre sonra arbedeye dönüşünce Mazlum D., yağmalandığını ileri sürerek oyunu oynatan Ali T., ve Yusuf Y., hakkında şikayetçi oldu. Mazlum D.'nin şikâyeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan şüpheliler, '3 kağıtla oynanan 'Bul karayı al parayı' oyununu oynattığımız sırada Mazlum D., tezgaha gelerek oyun oynadı. 400 lira kaybedince de parasını istedi.' İfadelerini kullandılar.

17 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık soruşturma sonunda Ali T., ve Yusuf Y., hakkında 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' ve 'Hakaret' suçları kapsamında iddianame düzenledi. 17 yıla kadar hapsi istenen iki şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacaklar. (Atakan Irmak/Sabah)