31 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: Ankara'da korkutan yangın

Son dakika haberi... 'nın Kızılcahamam ilçesindeki 3 katlı ahşap ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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KORKUTAN YANGIN

Eğerli Dereköy Mahallesi'ndeki Durali Özçelik'e ait 3 katlı ahşap evde, gece belirlenemeyen nedenle çıktı.

Son dakika: Ankara'da korkutan yangın |Video SON DAKİKA: ANKARA'DA KORKUTAN YANGIN |VİDEO

Alevleri görenlerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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